Александр Бумагин: "Шипачев может усилить любой клуб КХЛ"

Нападающий "Северстали" Александр Бумагин считает, что Вадим Шипачев способен усилить любой клуб КХЛ. 30-летний Шипачев является игроком клуба НХЛ "Вегас". 29 октября он был отстранен "Вегасом" за отказ играть в фарм-клубе команды. Позднее агент игрока сообщил, что контракт с "Вегасом" будет расторгнут, а игрок вернется в Россию.

– Не знаю, может ли Шипачев повлиять на микроклимат в команде, я с ним особо не пересекался, – цитирует ТАСС Бумагина. – Он мастер с большой буквы и может усилить любую команду в нашей лиге.