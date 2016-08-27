Александр Болдюк: "Свитов сам предложил мне подраться"

Нападающий "Медвешчака" Александр Болдюк подчеркнул, что капитан "Ак Барса" Александр Свитов сам предложил ему подраться. По словам Болдюка, установкой тренера на встречу с казанцами (3:1) являлась игра на хороших скоростях. Форвард подчеркнул, что команде нужно поработать над игровой дисциплиной. Напомним, что Болдюк и Свитов устроили драку в дебюте встречи, за которую оба получили по пять минут штрафа.

- Я не хотел драться со Свитовым, но так уж получилось, - приводит "Р-Спорт" слова Болдюка. - В начале матча было много эмоций, и он сам предложил мне подраться. Мы знали, что "Ак Барс" проводил третий матч за пять дней и возможно подустал. Поэтому тренеры просили нас играть проще, но на хороших скоростях. Хорошо сработали наши спецбригады, и, конечно, наш вратарь сегодня был великолепен. Нужно поработать над тем, чтобы уменьшить количество удалений, но пока у нас шесть очков в этом сезоне.

У нас хорошая команда, которая играет по правильной системе. Да, у нас, может, нет суперталантов, но все парни готовы отдать себя за команду. Против нас будет тяжело играть. Могу это пообещать. Мы не проиграли ни одного матча в предсезонке, начали с двух побед в чемпионате. Надеюсь, продолжим так и дальше.