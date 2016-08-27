Александр Барабанов: "Знарок сказал, что надо доставать… сами понимаете что"

Нападающий СКА Александр Барабанов после победы над магнитогорским "Металлургом" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил возросшее взаимопонимание с партнерами по звену. Также он признался, что шоу болельщиков стало для армейцев неожиданностью, передает из Санкт-Петербурга спецкор "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Вы забили копию гола Дацюка. Подсматривали за ним?

– Нет. Просто Макс Чудинов здорово отдал, а я решил набросить на ворота. Хорошо зашло. Там еще партнеры здорово бежали на добивание.

– Как вам играется в звене?

– С партнерами играть хорошо. Мы вместе второй матч, с каждым разом все лучше и лучше.

– Как Знарок мотивировал на то, чтобы вы вытащили этот матч?

– Олег Валерьевич говорил, что надо доставать... сами понимаете что. Идти вперед, забивать рабочий гол, и все пойдет. Так и случилось.

– Дымовое шоу фанатов перед матчем вас дополнительно мотивировало?

– Конечно! Большое спасибо им. Не ожидали.