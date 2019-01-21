Александр Барабанов: "Журналистка Кларк была полноценным тренером на паритетных началах с Воробьевым"

Нападающий СКА Александр Барабанов, который в Матче звезд КХЛ выступал за команду дивизиона Боброва, отметил, что ему понравился эксперимент, во время которого журналистки были помощниками тренеров.

- Здесь у него чуть поменьше полномочий - нами больше руководила Наталья Кларк (журналистка, ассистировавшая Воробьеву на Матче звезд. - "Известия"), - пошутил Барабанов. - Она была полноценным старшим тренером на паритетных началах с Ильей Петровичем. Но теперь будем возвращаться в обычный режим совместной работы с нашим главным тренером. Мы здорово провели время - поднабрались эмоций, отдохнули. Но у кого-то уже завтра игра, поэтому надо обратно переключаться.