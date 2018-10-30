Александр Барабанов: "Здорово, что в двух последних матчах начали забивать нападающие"

Нападающий СКА Александр Барабанов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с "Куньлунем" (5:1). На его счету 3 (2+1) очка.

- Конечно, мы поддержали Хелльберга после пропущенной шайбы, - отметил Барабанов. - Всякое случается в жизни. Ничего страшного - продолжили играть. Всегда хочется забивать, но реализация хромала. Слава богу, что продолжали создавать моменты и забросили свои шайбы. У нас в последнее время не получалось забивать голы, только защитники и отличались. Здорово, что в двух последних матчах начали забивать нападающие.

- Сыгранность с Кузьменко решила сегодня многое?

- Мы много играем с Кузьменко, что-то начинается получаться.

- В сборной сыграете вместе?

- Посмотрим, как решит тренерский штаб. Рад, что вызвали в сборную, горд защищать честь страны. (Игорь Новиков)