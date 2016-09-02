Александр Барабанов: "В СКА нельзя быть уверенным ни в чем"

Нападающий СКА Александр Барабанов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ладой" (5:1), который стал автором дубля, подчеркнул, что забивать всегда приятно. По его словам, на данный момент игроки не чувствуют повышенной ответственности в связи с отъездом лидеров на Кубок мира.
- Вы хорошо знаете Илью Ежова, была установка использовать его слабые стороны?
- Конечно, мы знаем, как он играет, но не акцентировали на этом внимание.
- Второй дубль на старте сезона. Есть ощущение, что "поперло"?
- Ощущения отличные! Всегда приятно забивать!
- Вы часто пытаетесь забить в стиле Боброва, выкатываясь из-за ворот. В этот раз все получилось идеально?
- Да. Зашли в зону, Шира (Широков - Прим. "СЭ") хорошо забросил, Прохора (Прохоркин - Прим. "СЭ") мне отдал, а я вылез и забил. С мясом.
- Сегодня последний матч с тренерами и игроками, которые уезжают на Кубок мира?
- Вроде бы они еще одни матч отыграют.
- Тем не менее, скоро часть лидеров уедет. В связи с этим чувствуется особая ответственность?
- Пока не могу сказать. Когда уедут - почувствуем!
- Уж сыгрались с партнерами по звену? Комфортно с Широковым и Прохоркиным?
- Конечно, комфортно! Сыгрываемся с каждым матчем. Главное, что забиваем. Это всегда приятно.
- Уверены, что следующий матч проведете с ними?
- В нашей команде ни в чем нельзя быть уверенным. Все может поменять в любой момент. Нужно просто выходить и делать свою работу по максимуму. (Сергей ЯРЕМЕНКО)