Александр Барабанов: "В паре смен шайбу не трогали, просто друг друга лупили"

Нападающий СКА Александр Барабанов после поражения во втором матче финала Лиги чемпионов от магнитогорского "Металлурга" (1:3, 1-1) выразил надежду, что питерцы смогут вновь повести в серии. Также форвард рассказал о своем финте, передает из Магнитогорска корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
– Как набрались смелости, чтобы исполнить финт Гранлунда?
– Не скажу, что смелость нужна. Просто давно хотел попробовать, а тут так сложилось, получилось.
– Просто когда на кону столь многое, игроки обычно предпочитают играть попроще. А вы наоборот.
– Да почему там сложно-то было? Как раз в такой ситуации за воротами – что там еще сделаешь?
– Чего не хватило, чтобы забить в том эпизоде?
– Наверное, чуть перестраховался, не до конца докрутил, хотя была там дырка, но не попал.
– Вы на тренировках отрабатываете этот финт?
– Делал пару раз, да.
– Знарок вас похвалил на пресс-конференции. Сказал, что приветствует импровизацию. Он вам говорит то же самое в раздевалке?
– Что говорится в раздевалке – остается в раздевалке.
– Удивило, что вы за последние 30 с лишним матчей забили один гол, но все равно решили попробовать забросить шайбу изощренным способом.
– Без комментариев.
– Будете стараться повторить такой финт в финале?
– Не знаю. Не буду на этом внимание акцентировать. Получится – так получится.
– В серии 1-1. Довольны тем, что одержали победу на выезде?
– Конечно, неплохой результат. Но могли бы лучше. Могли сегодня побеждать. Очень много бросков было, моментов. Где-то, может, чуть не закрыли вратаря, как в первой игре. Но моменты есть – надо просто забивать.
– Дома вам проще будет?
– Я думаю, да. Свои болельщики.
– Эксперты говорили, что во втором периоде за счет силовых приемов "Магнитка" переломила игру, 12-4 было в пользу "Металлурга". Чувствовали, что они прибавили в жесткости?
– Чувствовалось, что жесткая игра была. Пара смен вообще бойня была. Шайбу не трогали, просто друг друга лупили.