Александр Барабанов: "В паре смен шайбу не трогали, просто друг друга лупили"

Нападающий СКА Александр Барабанов после поражения во втором матче финала Лиги чемпионов от магнитогорского "Металлурга" (1:3, 1-1) выразил надежду, что питерцы смогут вновь повести в серии. Также форвард рассказал о своем финте, передает из Магнитогорска корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Как набрались смелости, чтобы исполнить финт Гранлунда?

– Не скажу, что смелость нужна. Просто давно хотел попробовать, а тут так сложилось, получилось.

– Просто когда на кону столь многое, игроки обычно предпочитают играть попроще. А вы наоборот.

– Да почему там сложно-то было? Как раз в такой ситуации за воротами – что там еще сделаешь?

– Чего не хватило, чтобы забить в том эпизоде?

– Наверное, чуть перестраховался, не до конца докрутил, хотя была там дырка, но не попал.

– Вы на тренировках отрабатываете этот финт?

– Делал пару раз, да.

– Знарок вас похвалил на пресс-конференции. Сказал, что приветствует импровизацию. Он вам говорит то же самое в раздевалке?

– Что говорится в раздевалке – остается в раздевалке.

– Удивило, что вы за последние 30 с лишним матчей забили один гол, но все равно решили попробовать забросить шайбу изощренным способом.

– Без комментариев.

– Будете стараться повторить такой финт в финале?

– Не знаю. Не буду на этом внимание акцентировать. Получится – так получится.

– В серии 1-1. Довольны тем, что одержали победу на выезде?

– Конечно, неплохой результат. Но могли бы лучше. Могли сегодня побеждать. Очень много бросков было, моментов. Где-то, может, чуть не закрыли вратаря, как в первой игре. Но моменты есть – надо просто забивать.

– Дома вам проще будет?

– Я думаю, да. Свои болельщики.

– Эксперты говорили, что во втором периоде за счет силовых приемов "Магнитка" переломила игру, 12-4 было в пользу "Металлурга". Чувствовали, что они прибавили в жесткости?

– Чувствовалось, что жесткая игра была. Пара смен вообще бойня была. Шайбу не трогали, просто друг друга лупили.