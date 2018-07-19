Нападающий СКА и сборной России Александр Барабанов стал почетным жителем Петергофа – самым молодым в истории. Почетный знак 24-летнему хоккеисту вручили на торжественной церемонии празднования дня города, сообщает официальный Твиттер СКА.
В минувшем сезоне Барабанов в составе сборной России стал победителем Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, а со СКА завоевал Кубок Гагарина.
Александр Барабанов стал почетным жителем Петергофа - самым молодым в истории! Почетный знак нападающему СКА вручили на торжественной церемонии празднования Дня города.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 19 июля 2018 г.
Поздравляем Сашу! pic.twitter.com/1JWZkgGeFe
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