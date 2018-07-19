Нападающий СКА и сборной России Александр Барабанов стал почетным жителем Петергофа – самым молодым в истории. Почетный знак 24-летнему хоккеисту вручили на торжественной церемонии празднования дня города, сообщает официальный Твиттер СКА.

В минувшем сезоне Барабанов в составе сборной России стал победителем Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, а со СКА завоевал Кубок Гагарина.