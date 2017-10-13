Александр Барабанов: "СКА должен быть готов к серьезному настрою "Салавата"

Нападающий СКА Александр Барабанов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" в интервью клубной пресс-службе отметил, что главное - хорошо настроиться и начать первый период. Форвард также добавил, что его команда забыла про поражение от "Сочи".

- Совсем недавно вы уже играли с "Салаватом". Какие мысли о сегодняшней встрече?

- Главное - хорошо настроиться и начать первый период, постараться первыми забить и весь матч действовать первым номером.

- Было много разговоров о победной серии. Стало ли проще психологически, когда она прервалась?

- Мы уже забыли про это, все нормально.

- Но игроки говорили, что не обращают внимание на серию, а когда она закончилась, все же признали, что давление прессы было.

- Об этом все постоянно напоминали. И на стороне все по этому поводу больше волновались, чем мы. У нас отношение было спокойным.

- "Салават" будет сверхмотивирован на реванш?

- Конечно, они выйдут с серьезным настроем. Мы должны быть к этому готовы.