Александр Барабанов: "Моя свадьба была чуть поскромнее, чем у Овечкина"

Нападающий СКА Александр Барабанов в интервью официальному сайту клуба отметил, что готов доказывать тренерскому штабу, что заслуживает большого количества игрового времени. Форвард надеется, что сможет попасть в сборную России на Олимпийские игры.
– Как провели отпуск?
– Отдохнул здорово, съездил на море, потом сходил в поход, а после уже начал тренироваться, – сказал Барабанов. – Готов к сборам.
– Предсезонка обещает быть непростой. Готовы к ней?
– Думаю, что готов полностью. Тем более она такая и должна быть, чтобы потом в сезоне было легче играть.
– Впереди важный сезон, олимпийский.
– Конечно, этот год будет особенным. Сейчас надо стараться зарекомендовать себя как можно лучше, чтобы получать больше игрового времени, и, конечно, стараться попасть в национальную команду.
– Вы после сезона сыграли свадьбу. Она была такой же шикарной, как у Овечкина?
– Нет, было чуть поскромнее.
– В команде много новичков, как думаете, удастся лично вам получать больше времени на льду?
– Более-менее знаем всех ребят, которые пришли, – им добро пожаловать в команду. Что касается игрового времени – все будет зависеть от того, как проявлю себя на сборах, надо будет доказывать.
– Уход Дадонова и Шипачева – большая потеря для команды?
– Это нормальный процесс, одни уходят, другие приходят.
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/alieksandr-barabanov-svad-ba-byla-chut-skromnieie-chiem-u-oviechkina/