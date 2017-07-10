Александр Барабанов: "Моя свадьба была чуть поскромнее, чем у Овечкина"

Нападающий СКА Александр Барабанов в интервью официальному сайту клуба отметил, что готов доказывать тренерскому штабу, что заслуживает большого количества игрового времени. Форвард надеется, что сможет попасть в сборную России на Олимпийские игры.

– Как провели отпуск?

– Отдохнул здорово, съездил на море, потом сходил в поход, а после уже начал тренироваться, – сказал Барабанов. – Готов к сборам.

– Предсезонка обещает быть непростой. Готовы к ней?

– Думаю, что готов полностью. Тем более она такая и должна быть, чтобы потом в сезоне было легче играть.

– Впереди важный сезон, олимпийский.

– Конечно, этот год будет особенным. Сейчас надо стараться зарекомендовать себя как можно лучше, чтобы получать больше игрового времени, и, конечно, стараться попасть в национальную команду.

– Вы после сезона сыграли свадьбу. Она была такой же шикарной, как у Овечкина?

– Нет, было чуть поскромнее.

– В команде много новичков, как думаете, удастся лично вам получать больше времени на льду?

– Более-менее знаем всех ребят, которые пришли, – им добро пожаловать в команду. Что касается игрового времени – все будет зависеть от того, как проявлю себя на сборах, надо будет доказывать.

– Уход Дадонова и Шипачева – большая потеря для команды?

– Это нормальный процесс, одни уходят, другие приходят.