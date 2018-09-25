12:56 | Хоккей — КХЛ

Александр "Айвазовский" Кадейкин. Портрет

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Пресс-служба "Салавата Юлаева" сравнила Александра Кадейкина с русским художником-маринистом Иваном Айвазовским. Нападающий в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором" забил гол после прекрасного прохода, при этом команда играла в меньшинстве.

Вчера Александр "Айвазовский" Кадейкин нарисовал прекрасное произведение для КХЛ. Картина "Гол в меньшинстве". Коньки. Клюшка. Мастерство. Челябинск. 2018, – гворится в сообщении с портретом Кадейкина.

 

 

 

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