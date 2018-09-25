Александр "Айвазовский" Кадейкин. Портрет

Пресс-служба "Салавата Юлаева" сравнила Александра Кадейкина с русским художником-маринистом Иваном Айвазовским. Нападающий в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором" забил гол после прекрасного прохода, при этом команда играла в меньшинстве.
– Вчера Александр "Айвазовский" Кадейкин нарисовал прекрасное произведение для КХЛ. Картина "Гол в меньшинстве". Коньки. Клюшка. Мастерство. Челябинск. 2018, – гворится в сообщении с портретом Кадейкина.
Вчера Александр "Айвазовский" Кадейкин нарисовал прекрасное произведение для @khl 🖼️ Картина "Гол в меньшинстве". Коньки. Клюшка. Мастерство. Челябинск. 2018– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 25 сентября 2018 г.
👇🧐
📹https://t.co/9i9jX6nc1L pic.twitter.com/ce9ZuDVk4I
Материалы других СМИ