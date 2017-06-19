10:58 | Хоккей — КХЛ

Александр Авцин перешел в "Нефтехимик"


"Нефтехимик" подписал контракт с нападающим Александром Авциным, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Авцин выступал за "Северсталь" и провел 38 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Ранее он также играл за московское "Динамо", "Локомотив" и "Адмирал".

 

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/aleksandr-avtsin-popolnil-sostav-neftehimika-52448/

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