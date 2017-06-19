Александр Авцин перешел в "Нефтехимик"

"Нефтехимик" подписал контракт с нападающим Александром Авциным, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Авцин выступал за "Северсталь" и провел 38 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Ранее он также играл за московское "Динамо", "Локомотив" и "Адмирал".