19:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Андриевский: "Здорово, что "Адмиралу" удалось выстоять в меньшинстве"

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Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (2:1) подчеркнул, что игра держала в напряжении от первой до последней минуты. По словам специалиста, в меньшинстве его команде было невероятно сложно сдерживать натиск соперника.

– Наверное, игра понравилась зрителям, - приводит официальный сайт "Адмирала" слова Андриевского. - Получилось настоящее дерби, которое держало в напряжении до последних минут. Мы, к сожалению, очень плохо начали первый период. Как будто не проснулись. Во втором игровом отрезке пришлось идти в атаку, поэтому второй и третий периоды отыграли намного лучше. Правда, когда пошли удаления, стало очень тяжело. "Амур" прижал нас к воротам, у них были моменты. Здорово, что удалось выстоять.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/10153/

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