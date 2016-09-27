Александр Андриевский: "Здорово, что "Адмирал" до конца сражался со СКА"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения от СКА (2:3 Б) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что встреча получилась сложной. По словам Андриевского, его подопечные уступали сопернику в скорости, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Игра получилась сложной – сказал Андриевский. – На это было несколько причин. Во-первых, уступали в движении. СКА был быстрее, особенно в нашей зоне. Во-вторых, потеряли концентрацию во втором периоде. У нас было несколько переигранных смен. Нападающие "наедались" и плохо помогали защитникам. Из-за этого были проблемы. Здорово, что сражались до конца и сумели переломить ход игры. Доволен, что увозим очко из Питера.

– У вас очень молодая вратарская бригада. Кто первый номер?

– Тяжело сказать. У нас Налимов получил травму во время предсезонки и до конца не восстановился. Просто смотрим, кто выглядит лучше перед каждой конкретной игрой. Даем шанс всем.