Александр Андриевский: "Вроде все неплохо, но очков нет"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (3:5) отметил, что проблема команды кроется в недостатке мастерства. По словам специалиста, игрокам необходимо действовать более уверенно в завершающих стадиях атак и на последних минутах матчей.

– У нас такая ситуация, что волей календаря мы последние три игры, включая сегодняшнюю, играли против лидеров чемпионата, против первых трех команд, – приводит пресс-служба "Металлурга" слова Андриевского. – Если брать в общем сегодняшний матч – неплохо выглядели, были моменты, чтобы взять очки. Но в концовке нам где-то не хватает, и в завершающей фазе. И ЦСКА мы проиграли, и сегодня на последних минутах и секундах. Есть над чем работать. Я не думаю, что это психология. Может быть, недостаток мастерства. Вроде все неплохо, но очков нет. А это самое плохое. Постараемся в следующих играх взять очки.

– Достаточно давно нет в заявке лучшего бомбардира-защитника Блума. Что с ним?

– А что тут прояснять? Он руку сломал. А в плане прогнозов? Даст бог – вернется к январю, в лучшем случае.