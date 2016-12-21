22:11 21 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Андриевский: "Важно, что Бойд забил после травмы"

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Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (1:4) отметил, что напряженный характер встречи.

– Знаете, когда счет стал 2:1, то все могло повернуться или в одну, или в другую сторону, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Занковца. – Слава богу, что мы забили третий гол, и, в принципе, ребята уже тогда почувствовали, что игру можно довести до победы.

И, наверное, самое главное дополнение к тому, что мы взяли три очка, это Дастин Бойд у нас забил первые голы после травмы, а Кевин Пулен отыграл первый победный матч. Эти моменты, наверное, важны не менее, чем победа.

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