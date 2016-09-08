Александр Андриевский: "В третьем периоде не дали "Спартаку" шансов"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после победы над "Спартаком" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда хорошо провела два периода и не дела сопернику шансов, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Мы последние две игры на выезде провели не очень удачно. Поэтому сегодняшний матч рассматривали исходя из того, что нам нужны были очки. Очень довольны, что увозим три очка из Москвы. Неплохо провели два периода, провели 2:0, и ненужная ошибка, из-за которой мы страдали в прошлых встречах, могла все перечеркнуть, а в третьем периоде мы старались действовать по счету и не дали сопернику шансов.

– Голкипер Никита Серебряков играл последние матчи. Как его оцените? Никита довольно неожиданно становится основным вратарем.

– Он на данный момент не основной вратарь. Просто мы выбираем вратаря на конкретную игру, кто сильнее – тот и выходит. Вчера посовещались и решили, что будет играть Серебряков. Могу сказать, что со своей задачей он справился.