Александр Андриевский: "В третьем периоде игроки "Адмирала" сражались один за всех и все за одного"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (4:1) отметил, что ему понравились командные действия игроков в третьем периоде. Победа позволила клубу из Владивостока догнать соперника в турнирной таблице.

- Первое, хочу поздравить всех любителей хоккея и наших болельщиков с наступающим Новым годом, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Андриевского. - Желаю здоровья и успехов, чтобы все мечты сбывались в наступающем году. Что касается игры, то мы в непростой ситуации оказались, куда сами себя загнали. Мы сами ее так заварили, поэтому сами себя вытащить только можем. Старались играть на результат. В первом периоде пытались сдержать соперника, сыграть на контрактах, что удалось, и мы забили нужные голы. В третьем периоде понравилось, как команда сражалась – именно как команда – один за всех и все за одного.

- Вопрос журналиста из Торонто: Я живьем последний раз видел русскую команду еще с Третьяком в воротах. Считалось, что у вас комбинационный стиль в почете. Вот и сегодня я это увидел. Не считаете ли вы, что "Адмирал" слишком много передач делал и игроки часто заигрывались?

- В нашей команде играет внук Третьяка, если вы не знаете… Что касается вопроса: у нас задумка была в короткий пас сыграть. Может, в первом периоде мы и заигрывались, и лишние передачи получались. Но мы просили так действовать, так как соперник играл в давление и перекрывал выход из зоны, а за счет короткого паса можно как раз выходить из зоны. Во втором и третьем периодах мы уже упростили игру. Надо было сдержать противника в начале игры, а потом уже действовать на контратаках.