17:42 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Андриевский: "В третьем периоде "Адмирал" не дал "Торпедо" ни единого шанса"

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Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Торпедо" (5:2) отметил уверенные действия команды в первой половине встречи. По словам специалиста, в актив хозяевам можно занести игру на результат в третьем периоде.

– Первая половина встречи у нас получилась намного лучше второй, – приводит пресс-служба "Адмирала" слова Андриевского. – Мы попросили ребят действовать активно, и нам многое удавалось. Вовремя забитые голы дают импульс, а пропущенные шайбы опускают с небес на землю. Очень порадовала игра на результат в третьем периоде, где мы не дали сопернику практически ни единого шанса. Этот матч – уже история, поэтому движемся дальше.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/9719/

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