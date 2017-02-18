Александр Андриевский: "В матче с "Витязем" "Адмирал" выходил "умирать"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после гостевой победы над "Витязем" (3:1) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда выходил на игру как на последний бой, передает корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. Этот успех позволил команде из Владивостока занять седьмое место в Восточной конференции, ее соперником по первому раунду плей-офф будет "Авангард".

– Мы выходили как на последний бой, – подчеркнул Андриевский. – Нам надо было обязательно брать очки. Выходили "умирать", но после того, как в перерыве узнали счет матча в Екатеринбурге, то хоккей пошел открытый. Главное – попали в плей-офф. Понятно, что мы – не фаворит в серии с "Авангардом", но каждый игрок должен показать максимум, не жалеть себя.

Особое внимание собираемся уделить обороне – от этого будет многое зависеть. У Омска очень хорошая атака, причем не одно звено, а минимум три.