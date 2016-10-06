Александр Андриевский: "В матче против "Сочи" была установка минимизировать удаления"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сочи" (1:0) отметил самоотверженную игру всей команды. По словам специалиста, особое внимание игроков перед матчем было обращено на хорошую игру соперника в большинстве.

– Игра получилась очень тяжелой, в особенности третий период, – приводит пресс-служба "Адмирала" слова Андриевского. – Соперник оказывал на нас очень сильное давление. Благодарен ребятам за то, что выдержали этот натиск. Игроки "Сочи" практически все время активно действовали в нашей зоне. Пару раз команду оставлял в игре вратарь. Здорово, что сумели сыграть "на ноль".

– Сегодня был более открытий хоккей по сравнению с матчем в Сочи. Согласны?

– Я бы так не сказал. Просто там обе команды забивали в большинстве. Сегодня, к счастью, нам хватило единственной заброшенной шайбы. Если заглянуть в статистику, то "Сочи" находится в лиге на втором месте по реализации большинства. У нас была установка удаляться как можно меньше. Тем не менее, без удалений не обошлось, но ребята выстояли.