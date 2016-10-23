14:29 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Андриевский: "У "Адмирала" мало что получилось создать в игре против "Трактора"

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Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Трактора" (0:1) отметил, что команда не наиграла на победу. По словам специалиста, добиться успеха помешала грамотная игра соперника в обороне.

– Мы провели не лучшую игру, – приводит пресс-служба "Адмирала" слова Андриевского. – У нас мало что получилось в созидании, в то время как соперник очень грамотно оборонялся. За всю игру у "Адмирала" была всего пара моментов. По большому счету, на победу мы не наиграли. Сейчас надо все это переосмыслить, сделать выводы и готовиться к следующей игре.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/10108/

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