Александр Андриевский: "У "Адмирала" было много брака"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения от "Нефтехимика" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные наделали очень много ошибок. По мнению 49-летнего специалиста, команда из Владивостока имела проблемы с выходом в атаку.

- Игра в какой-то мере была равная, - приводит официальный сайт "Нефтехимика" слова Андриевского. - Временами преимуществом владели хозяева, временами мы. Главное, нам не удалось забить в большинстве. Хозяевам это удалось. Ну и, конечно, в третьем периоде мы наделали очень много ошибок в средней зоне, было много брака в передачах и имели проблемы выходом в зону.