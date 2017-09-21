Александр Андриевский: "Слишком рано поверили в победу над "Спартаком"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения от "Спартака" (6:7 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что ему не понравилась игра. Также наставник команды из Владивостока признал, что его подопечные допустили много невынужденных ошибок.

Отметим, что в третьем периоде при счете 4:3 в пользу "Спартака" "Адмирал" забросил три шайбы, но не сумел удержать победу – красно-белые перевели игру в овертайм за 0,2 секунды до конца третьего периода.

- Такие матчи нравятся болельщикам: много голов, драйва, но не нравятся тренерам. Наделали много невынужденных ошибок, - цитирует ТАСС Андриевского. - В третьем периоде слишком рано поверили, что переломили исход матча, это сказалось на концовке. Сами находим проблемы, а потом пытаемся их решить.