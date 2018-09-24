22:59 | Хоккей — КХЛ

Александр Андриевский: "Сибири" не стоит опускать руки"

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Главный тренер "Сибири" Александр Андриевский прокомментировал поражение от "Ак Барса" (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ. Его команда потерпела десятое поражение подряд.

- Прервать серию можно только через работу. Беседуем с ребятами. Стараемся вывести их на позитив. Не стоит опускать руки, нужно делать правильные выводы. Удалений было меньше сегодня. Мы потихоньку движемся вперед, - цитируют тренера "РИА Новости". - Сегодня мы вышли сражаться. Выглядели неплохо два периода. Здорово, что отыгрывались, но в третьем периоде сил не хватило. И не хватило опыта игры с такими соперниками. В конце "Ак Барс" ничего не дал нам создать.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180924/1142502024.html

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