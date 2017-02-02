Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сибири" (1:5) подчеркнул, что результат встречи закономерен.

– Комментировать тут особо нечего, – приводит официальный сайт новосибирского клуба слова Андриевского. – "Сибирь" сегодня была сильнее нас, выглядела мобильнее, вышла умирать, чего мы не сделали. Были у нас несколько неплохих отрезков, но этого было слишком мало. И повторюсь, "Сибирь" в целом выглядела сильнее. Все закономерно. Нам сегодня, пожалуй, не хватило отсутствующих в составе игроков линии обороны.