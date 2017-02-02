21:07 2 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Андриевский:
"Сибирь" вышла умирать, "Адмирал" – нет"

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Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Сибири" (1:5) подчеркнул, что результат встречи закономерен.

– Комментировать тут особо нечего, – приводит официальный сайт новосибирского клуба слова Андриевского. – "Сибирь" сегодня была сильнее нас, выглядела мобильнее, вышла умирать, чего мы не сделали. Были у нас несколько неплохих отрезков, но этого было слишком мало. И повторюсь, "Сибирь" в целом выглядела сильнее. Все закономерно. Нам сегодня, пожалуй, не хватило отсутствующих в составе игроков линии обороны.

Дополнительная информация

http://hcsibir.ru/ru/articles/1676​

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КОММЕНТАРИИ (1)
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новосибиряк

.."Сибирь" вышла не умирать, а - убивать..)

21:19 2 февраля

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