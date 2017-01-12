Александр Андриевский: "Рижане выглядели свежее "Адмирала"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от рижского "Динамо" (1:3) отметил, что в третьем периоде у команды практически не было шансов на спасение. По словам специалиста, соперник выглядел свежее дальневосточников.

– Когда нам забили третий гол и соперник встал "забором" у своей синей линии, у нас практически не было шансов, – приводит пресс-служба "Адмирала" слова Андриевского. – Бросилось в глаза, что рижане были свежее нас. В третьем периоде мы практически не смогли ничего создать.

Мы не обращаем внимания на перелеты и акклиматизацию. Надо уметь приспосабливаться к любым обстоятельствам и внешним факторам.