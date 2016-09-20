17:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Андриевский: "После второй пропущенной шайбы у "Адмирала" разладилась командная игра"

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Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Ак Барса" (3:4 Б) отметил, что вторая пропущенная шайба выбила команду из колеи. По словам наставника, после этого в игре его подопечных появилось много индивидуальных действий.

– Мы сегодня играли хорошо до второй пропущенной шайбы, – цитирует официальный сайт "Адмирала" Андриевского. – Эта ситуация нас немного подкосила и выбила из колеи. Было много индивидуальных действий, разладилась командная игра. Обидно, что проигрываем третью игру дома, тем более по буллитам. Будем думать, у нас есть сутки до следующего матча.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/9476/

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