Александр Андриевский: "После второй пропущенной шайбы у "Адмирала" разладилась командная игра"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Ак Барса" (3:4 Б) отметил, что вторая пропущенная шайба выбила команду из колеи. По словам наставника, после этого в игре его подопечных появилось много индивидуальных действий.

– Мы сегодня играли хорошо до второй пропущенной шайбы, – цитирует официальный сайт "Адмирала" Андриевского. – Эта ситуация нас немного подкосила и выбила из колеи. Было много индивидуальных действий, разладилась командная игра. Обидно, что проигрываем третью игру дома, тем более по буллитам. Будем думать, у нас есть сутки до следующего матча.