Александр Андриевский: "После драки игра перевернулась"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Трактора" (1:4) отметил, что хорошая игра вратаря соперника оставила дальневосточников не у дел. По словам специалиста, челябинцы выглядели мобильнее гостей.

– Хочу поздравить "Трактор" с победой, – приводит пресс-служба челябинского клуба слова Андриевского. – Мы, к сожалению, в первых двух периодах полностью уступили сопернику в движении, особенно это было видно в первом отрезке. "Трактор" выглядел мобильнее. Игорь Бобков нас выручил несколько раз, благодаря чему в первом периоде мы пропустили всего один гол. Да, в третьем периоде побежали отыгрываться, нашлись силы, мобильность появилась, но хорошая игра вратаря оставила нас не удел. Все наши попытки оказались тщетны. Сейчас самое главное отдохнуть и хорошо подготовиться к домашней серии.

– Что вы сказали перед третьим периодом, после чего ваша команда так побежала?

– Что у нас осталось 20 минут, это хоккей, нужно забить два гола. И у нас были моменты, но вратарь соперника здорово сыграл в третьем периоде.

– Вишневский у вас тафгай, он задирался весь матч?

– Не сказал бы, что он тафгай, но, когда команда уступает, надо искать эмоции, доставать из себя мотивацию, а через драки, через эмоции это все приходит. Если вы заметили, то именно после драки игра перевернулась, у нас уже в конце второго периода начали появляться неплохие моменты.