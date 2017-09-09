Александр Андриевский: "Подавать в отставку не имеет смысла"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский отметил, что подавать в отставку на данный момент не имеет смысла. Клуб после 7-матчевой выездной серии занимает последнее место в Восточной конференции, набрав лишь 3 очка.

- Эти ситуации совсем разные, истории совершенно разные, - цитирует "Р-Спорт" Андриевского. - В данный момент я не вижу смысла в таких словах. Нам нужны голы. Их не хватает, каждый раз нам не хватает двух шайб, чтобы выиграть. Я не думаю, что у команды нет уверенности. Нам больше не хватает индивидуального мастерства, надо чуть-чуть добавить. Может, необходим простой рабочий гол, чтобы все пошло.

Выездная серия получилась очень неудачной. Да, по большому счету мы не провалили ни одну игру, но из-за неудачных отрезков не смогли набрать достаточно очков. Где-то мы неплохо смотрелись, переигрывали соперника, но теперь обо всем этом говорить поздно. По содержанию все нормально, но результата нет. Сейчас все травмированные вернулись в строй, мы с оптимизмом ждем первую игру дома. Главное, чтобы никто не сломался за время, оставшееся до матча.