Александр Андриевский: "Нужно приложить все силы, чтобы попасть в плей-офф"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения от "Локомотива" (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что четвертый гол надломил подопечных. По его словам, сопернику позволили слишком много вольности.

– Все смотрят турнирную таблицу. Очки нужны и нам, и "Локомотиву", хотя мы решаем разные задачи: они за лучший "посев" борются, мы – за попадание в плей-офф, – приводит слова Андриевского официальный сайт "Адмирала". – Всем очки нужны. Нам не удался первый период, немножко осторожно начали, много вольности позволяли сопернику. До четвертого гола более-менее сражались, но он нас придавил, надломил – после этого хозяев уже было не остановить. Впереди у нас две игры, и нужно приложить все силы, чтобы попасть в плей-офф.