Александр Андриевский: "Несмотря на поражение, я доволен, как "Адмирал" сражался против "Магнитки"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (2:4) подчеркнул, что "моряки" проиграли из-за индивидуальных ошибок. Специалист также добавил, что доволен содержанием игры своей команды.

– Несмотря на поражение, я доволен, как ребята сражались сегодня, их самоотдачей, содержанием игры, - цитирует клубная пресс-служба Андриевского. - Да, мы наделали много индивидуальных ошибок, которые повлияли на исход сегодняшней встречи, но, повторюсь, содержанием игры я сегодня доволен.

– Почему даже в заявке не оказалось Игоря Бобкова, хотя он специалист по "Магнитке"?

– Игорь хороший вратарь, но ему надо немного разобраться в себе.