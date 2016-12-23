Александр Андриевский: "На игру с "Югрой" наложило отпечаток опоздание соперника"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после победы над "Югрой" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ поблагодарил болельщиков за заполненную арену, а также заявил, что его подопечные неуверенно проводили игру из-за опоздания соперника. Клуб из Ханты-Мансийска не смог приехать на арену в назначенный срок – это случилось из-за снегопада. Игроки "мамонтов" были вынуждены добираться до стадиона на такси.

– Спасибо болельщикам, которые пришли на матч, – цитирует официальный канал "Адмирала" на YouTube Андриевского. – Такие погодные условия, пятница, скоро Новый год, а они все же добрались. Эта помощь нам нужна, особенно в преддверии дерби. Хочется, чтобы трибуны на следующем матче были еще лучше заполнены.

На саму игру, думаю, наложило отпечаток опоздание соперника. И мы где-то нервничали, и у "Югры" все наперекосяк. Но второй период наша команда очень хорошо провела, забила голы, после чего довела матч до победы. Нам нужны были три очка. Не очень хорошо эта домашняя серия складывается. Поэтому мы рады победе, готовимся дальше.