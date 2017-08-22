Александр Андриевский: "Команды, у которых имеются хорошие исполнители, находятся в лидерах"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (3:1) считает, что команде пошло на пользу то, что она находилась в Уфе около недели. По его словам, в игре были недочеты, но у уфимцев хорошая команда.

– Ребята сыграли так, как мы их и просили. Да, были недочеты и промахи. Но и противостояла нам хорошая и серьезная команда.

– Ваша команда уже больше недели гостит в Уфе. Этот фактор как-то сказался на игре команды?

– Думаю, это пошло на пользу. Мы спокойно тренировались на арене, более или менее привыкли.

– Как будете решать вопрос по вратарской линии? У вас в обойме достаточно много голкиперов.

– Мы будем смотреть после нашей длинной поездки, в зависимости от того, кто и как себя проявит.

– Прокомментируйте, пожалуйста, удаление до конца матча вашего игрока.

– Это наш молодой игрок [Павел Махановский]. Он хотел применить силовой прием, а получилось нарушение.

– "Адмирал" хорошо атаковал, ведя в счете. Чего не скажешь о ситуации, когда необходимо было отыгрываться. Проблемы с исполнителями?

– Это одна из проблем. У команд, у которых есть индивидуально сильные мастера, могут выжать из момента стопроцентный результат, – наверху.(Вадим АМИНОВ)