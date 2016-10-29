Александр Андриевский: "Качество игры "Адмирала" оставляло желать лучшего"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Куньлунем" (3:1) отметил, что команда, несмотря на победу, не выполнила тренерскую установку. По словам специалиста, качество игры оставляло желать лучшего.

- Мы ожидали тяжелой вязкой игры, она такой и получилась, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Андриевского. - К сожалению, мы не выполнили тот план на игру, который задумали. Во втором периоде нам раза три повезло, соперник не попадал в пустые ворота. Иван Налимов оставлял нас в игре. В третьем периоде было ощущение, что встреча идет до гола. Хорошо, что мы его забили, но качество игры оставляет желать лучшего. Самое главное, мы набрали 3 очка и поднялись вверх по турнирной таблице. Но через день опять игра против "Куньлуня". Готовимся самым серьезным образом.