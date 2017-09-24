Александр Андриевский: "К сожалению, "Адмирал" провалил второй период"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (2:3 Б) остался недоволен вторым периодом. По словам наставника, ничья – закономерный исход встречи.



– Хорошо начали игру, и это нас порадовало после обидного поражения в Москве, – цитирует Андриевского пресс-служба "Адмирала". – Но, к сожалению, провалили второй период, "Северсталь" полностью нас переиграла. Из-за этого мы пропустили два гола. Третий период был равным. Считаю, ничья – закономерный исход встречи. Буллиты соперник исполнил лучше.