Александр Андриевский: "Есть вопросы к судейству"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (1:2) посетвал на судейство. По словам наставника, арбитры реагировали на эмоции зрителей.

– Мы провели неплохой матч – и по движению, и по борьбе, но не забили в большинстве, – цитирует Андриевского официальный сайт "Адмирала". – Есть вопросы к судейству. Болельщики на "Хартвалл Арене" так бурно реагировали на происходящее на льду, что, как мне кажется, судьи немного потеряли концентрацию и реагировали на эмоции зрителей. Были у нас в концовке моменты, чтобы сравнять счёт, но вратарь соперника сыграл здорово и не позволил нам этого сделать.

Да, мы много летаем, но стараемся не обращать на это внимания и даём команде побольше восстановительных мероприятий. Почему сегодня не играл Ткачёв? Можно вернуться к предыдущему вопросу. Мы много летаем, нам нужны свежие игроки, поэтому у нас идёт ротация состава. Ткачёв – молодой парень, проводит первый сезон на таком уровне, мы дали ему возможность отдохнуть сегодня.