13:18 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Андриевский: "Домашнюю серию "Адмирал" прошел на одном дыхании"

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Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (6:3) отметил, что домашняя серия команды прошла успешно. При этом специалист подчеркнул, что после 6-й заброшенной шайбы игроки потеряли концентрацию, что абсолютно недопустимо в матче с любым соперником.

– Всю домашнюю серию "Адмирал" прошел на одном дыхании, – приводит пресс-служба дальневосточной команды слова Андриевского. – Ребятам большое за это спасибо! Несмотря на то, что сегодня зафиксирован крупный счет, победа далась нелегко. Хотелось бы обратить внимание на то, что после 6-й шайбы у ребят случилась потеря концентрации, немножко бросили играть. Мы поговорили с командой в раздевалке о том, что так нельзя доигрывать встречу. В остальном все в порядке. Благодарю парней за самоотверженную борьбу.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=EJxqxr5Ksfg

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