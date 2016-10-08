Александр Андриевский: "Домашнюю серию "Адмирал" прошел на одном дыхании"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (6:3) отметил, что домашняя серия команды прошла успешно. При этом специалист подчеркнул, что после 6-й заброшенной шайбы игроки потеряли концентрацию, что абсолютно недопустимо в матче с любым соперником.

– Всю домашнюю серию "Адмирал" прошел на одном дыхании, – приводит пресс-служба дальневосточной команды слова Андриевского. – Ребятам большое за это спасибо! Несмотря на то, что сегодня зафиксирован крупный счет, победа далась нелегко. Хотелось бы обратить внимание на то, что после 6-й шайбы у ребят случилась потеря концентрации, немножко бросили играть. Мы поговорили с командой в раздевалке о том, что так нельзя доигрывать встречу. В остальном все в порядке. Благодарю парней за самоотверженную борьбу.