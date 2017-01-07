Александр Андриевский: "Дебютом Моррисонна довольны"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Медвешчаком" (4:1) оценил дебют защитника Шона Моррисонна. По словам наставника, подопечные были свежее.



– Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Желаю крепкого здоровья, удачи и успехов! Что касается игры, то нам, наверное, немного повезло, что накануне "Медвешчак" играл с "Амуром", – цитирует Андриевского официальный сайт "Адмирала". – Постарались в первом периоде включить скорости, поиграть в давление, думаю, нам это удалось, мы создали много моментов. Повторюсь: вчерашняя встреча соперника сыграла свою роль – положительную для нас, в концовке мы были свежее. Это в итоге и склонило чашу весов в нашу сторону.



Да, Воронин забил, но также мог забить и любой другой игрок. Наверное, он хотел забить сегодня. Так сложилось. Дебютом Моррисонна довольны. Несмотря на то что он только накануне присоединился к команде, видно, что игрок опытный, с хорошей школой, хорошо оснащен технически.