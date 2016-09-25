Александр Андриевский: "Дебют Третьяка? Он с честью вышел из ситуации"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что пропустил несколько шайб после собственных ошибок. По его словам, Максим Третьяк в дебютной игре справился со своей задачей.

- Мы серьезно готовились к сегодняшней игре, знали, что ЦСКА уступил в двух последних матчах, - начал Андриевский. - Ждали, что будет активное начало со стороны соперника. Поэтому самое главное было сдержать первый натиск ЦСКА и постараться не пропустить в первом периоде, с чем мы благополучно справились. Считаю, провели неплохой второй период, где у нас была хорошая возможность забить пять на три. Не удалось этого сделать, к сожалению, и потом сами себе привезли шайбу после потери на синей линии. Второй гол в третьем периоде также привезли сами себе. А когда пошли отыгрываться - получили три удаления. С таким соперником тяжело рассчитывать на положительный исход. Нужно отдать должное ЦСКА, который здорово отыграл в меньшинстве, не дал практически ничего создать. Это все оказалось ключевыми факторами.

- Оцените дебют в КХЛ Максима Третьяка?

- Я считаю, он сегодня справился. Понятно, что было определенное давление, все-таки первая игра в КХЛ, но он с честью вышел из этой ситуации.

- У вас четыре вратаря, не многовато?

- На данный момент у нас их три, потому что Ивана Налимова мы не взяли в поездку после травмы. Он проходит реабилитацию. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)