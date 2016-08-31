16:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Андриевский: "Будем надеяться, что игра с "Амуром" послужит хорошим уроком"

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Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения от "Амура" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что подопечные провалили начало второго периода и не смогли вернуться в игру. По словам наставника, эта игра должна стать хорошим уроком.  

- Разделил бы игру на два отрезка. Первый период, который прошел в равной борьбе, что и отразил счет на табло, - цитирует Андриевского официальный сайт "Адмирала". -  И следующие два периода, даже начало второго, проваленного нами полностью: мы пропустили две шайбы, получили удаления. После этого не смогли окончательно вернуться в игру. Будем надеяться, что для нас это послужит хорошим уроком, мы сделаем выводы.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/9069/

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