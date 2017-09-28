Александр Андриевский: "Большой респект игрокам "Адмирала"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после победы над рижским "Динамо" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что подготовка к игре была серьезной. По словам наставника дальневосточников, его подопечные проявили характер.

– Серьезно готовились к сегодняшней игре, - приводит официальный сайт "Адмирала" слова Андриевского. - У нас схожая ситуация с рижанами – очков не так много. Начало игры осталось за хозяевами. В этой ситуации очень здорово помогло, что мы забили гол с рикошета. Наконец-то нам повезло. Затем вовремя реализовали большинство. С этого счета во второй двадцатиминутке было полегче. Самый тяжелый период был вначале, но мы его выдержали! Здорово, что все для нас хорошо сложилось. Большой респект нашим ребятам! Проявили сегодня волю, характер. У нас последняя игра в поездке, было тяжеловато, но все справились.