Александр Андриевский: "Адмиралу" в игре с "Амуром" не хватило напора"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Амура" (2:3) отметил, что его команда владела преимуществом, но не смогла воплотить его в голы.

– Соглашусь с коллегой, что игра получилось тяжелой и вязкой, – приводит официальный сайт КХЛ слова Андриевского. – Мы владели территориальным преимуществом, но не смогли воплотить это преимущество в голы. Соперник здорово сыграл у своих ворот, на пятаке – где-то подчищал после наших бросков, где-то развозил нас по углам. Нам не хватило напора, давления. Где-то можно было сыграть попроще, просто бросать, идти на добивание. Очень жаль, что не смогли порадовать наших болельщиков победой перед Новым годом.