Александр Андриевский: "Адмиралу" очень нужны очки для борьбы за место в плей-офф"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Слованом" (2:1) отметил напряженный характер встречи. Наставник поблагодарил своих подопечных за самоотдачу.

– Матч вышел очень хороший, такой плей-оффовский накал был, напряжение, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Андриевского. – Очки нужны и нам, и "Словану". Первый период мы провели лучше, хотя где-то в начале команда немножко не была готова к тому, что "Слован" в первых сменах начнет сразу активно играть. Для нас это был легкий шок.

Хорошо, вовремя успели перестроиться. Первый период, я считаю, провели очень хорошо. Скажем так, кроме результата, это единственный плюс в нашей игре сегодняшней. Во втором и третьем периодах уже тяжело давалась игра. Хорошо, что все так закончилось и мы взяли три очка, которые очень нужны для борьбы за место в плей-офф.