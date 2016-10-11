Александр Андриевский: "Адмиралу" нельзя останавливаться"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Нефтехимиком" (3:1) отметил важность успеха своей команды. Специалист отметил, что хотел бы видеть еще более удачную игру своих подопечных в большинстве.

– Вы все, наверное, знаете турнирное положение в нашей конференции, – приводит официальный сайт "Нефтехимика" слова Андриевского. – Очень много команд стоят рядом, небольшой очковый разрыв. Поэтому я считаю, что сегодня мы одержали очень важную победу. Мы немножко вырвались вперед, где-то на полшага. Большое спасибо ребятам за третий период, когда уже играли по счету и практически не дали шансов сопернику сократить отставание в счете. Ключевым считаю момент с выходом соперника два в ноль, когда Игорь Бобков нас выручил. Я думаю, это был ключевой момент.

– Четвертая победа "Адмирала" подряд, восемь голов в большинстве. Удалось ли найти эти идеальные сочетания для игры в большинстве и в чем еще хотите прибавить?

– Хотим прибавить в большинстве, чтобы забивать еще больше. Да во всех компонентах надо прибавлять. Здорово, конечно, что забиваем в большинстве, мы работаем над этим, и на данный момент у нас хорошие сочетания, которые дают результат. Но останавливаться нельзя, нужно работать дальше.