Александр Андриевский: "Адмиралу" не хватило свежести. Это связано с усталостью"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения от "Салавата Юлаева" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его команде не хватило скоростей. По словам Андриевского, к концу выездного турне у игроков накопилась усталость.

– Нам сегодня не хватило скоростей. "Салават" был свежее и мобильнее. У нас были проблемы в единоборствах, подборах шайбы, это стало ключевым моментом. Почему свежести не хватило? Здесь несколько компонентов. Заключительный матч в выездном турне, наконец-то домой летим. Вот все так понемногу и накапливается. В совокупности все сказывается. Не было, к примеру, тех эмоций, которые были в той игре. Это связано с усталостью. (Вадим АМИНОВ)