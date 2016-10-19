16:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Андриевский: "Адмирал" уверенно контролировал ход игры с "Магниткой"

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Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над магнитогорским "Металлургом" (3:0) отметил сильный первый период в исполнении команды. По словам специалиста, его подопечные сумели сыграть по счету и полностью контролировали ход матча.

– "Адмирал" здорово провел первый период и повел 2:0, – приводит пресс-служба дальневосточного клуба слова Андриевского. – Дальше команда отталкивалась от счета и контролировала ход матча. Где-то на подсознании ребята понимали, что играют на удержание результата. Хочу поблагодарить игроков за хорошую самоотдачу на протяжении всей встречи.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/10013/

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