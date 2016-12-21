22:02 21 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Андриевский: "Адмирал" сыграл один из худших матчей в сезоне"

0
0
0

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (1:4) критично отозвался об игре своей команды. Также наставник извинился перед болельщиками.

– Мы сыграли один из самых худших матчей в сезоне, хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Андриевского. – Мы сегодня сыграли плохо, считаю, что "Барыс" сегодня победил заслуженно.

Самое главное, мы уступали в жажде борьбы, "Барыс" выглядел сильнее в этом компоненте. Еще раз хочется извиниться перед болельщиками за такую игру, а "Барыс" с победой.

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/11299/

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ