Александр Андриевский: "Адмирал" сыграл один из худших матчей в сезоне"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (1:4) критично отозвался об игре своей команды. Также наставник извинился перед болельщиками.

– Мы сыграли один из самых худших матчей в сезоне, хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Андриевского. – Мы сегодня сыграли плохо, считаю, что "Барыс" сегодня победил заслуженно.

Самое главное, мы уступали в жажде борьбы, "Барыс" выглядел сильнее в этом компоненте. Еще раз хочется извиниться перед болельщиками за такую игру, а "Барыс" с победой.