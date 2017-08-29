Александр Андриевский: "Адмирал" слабо двигался"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после поражения от "Сочи" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ поздравил соперника с победой. По мнению наставника владивостокской команды, счет встречи закономерен.

– Поздравляю "Сочи" с победой, - приводит официальный сайт "Сочи" слова Зубова. - Сегодня они были мобильнее, горели, я так понимаю, больше хотели выиграть. В принципе, счет закономерен. Тут сложно что-то комментировать.

– Чего не хватило, когда выстояли 3 на 5? Настроя на игру, физподготовки, тяжелый выезд?



– Если бы я знал ответ на этот вопрос… (смеется). С физподготовкой все нормально. Сегодня на удивление двигались слабо. С чем это связано – сейчас после игры конкретно не отвечу. Если брать в целом, то момент, вроде бы, и переломный, но я уже сказал вначале: хоккейный клуб "Сочи" сегодня был просто мобильнее нас. Да, были у нас какие-то моменты зацепиться за игру, но если брать в общем, то…