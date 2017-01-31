Александр Андриевский: "Адмирал" сам усложняет себе жизнь"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от новокузнецкого "Металлурга" (2:3 ОТ) отметил, что команду подвели ненужные удаления и низкий уровень концентрации в концовке встречи. По словам специалиста, дальневосточники сами усложняют себе жизнь в борьбе за попадание в плей-офф.

- Мы сегодня потеряли 2 очка, - приводит пресс-служба новокузнецкого клуба слова Андриевского. - В концовке немного не хватило концентрации. Где-то подвели удаления, игроки привозили к себе в зону ненужные вбрасывания. Сами усложняем себе жизнь в борьбе за попадание в плей-офф. Впереди у нас встреча с прямым конкурентом за попадание в заветную восьмерку - с "Сибирью". Сейчас уже все мысли о подготовке к следующей игре. "Кузню" - с победой.